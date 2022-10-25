閎暉Q4獲利仍有挑戰 明年保守看

閎暉 (3311-TW) 受惠體質調整有成、機構件訂單回溫，營運逐步好轉，不過機構件業績基期墊高、終端客戶去化庫存時間不明朗、以及車用客戶下單力道轉趨保守，本季獲利仍有挑戰、明年營運也保守。

閎暉機構整合元件產品，包括穿戴裝置、智能鎖模組、網通光學機構零組件與遊戲機等，其中穿戴裝置中的智慧手錶錶帶，以及智能鎖模組推出新機種，產線效率提升，訂單較去年大幅成長，營收貢獻也比過去兩年增加，推升前三季營收同步回溫，整體第三季毛利率也會優於第二季。

公司坦言，儘管進入傳統旺季，不過在業績基期墊高下，終端客戶第四季也面臨高庫存挑戰，此外，通膨衝擊消費者購買需求，也導致第四季與明年展望非常保守。

車用方面，閎暉表示，雖然車用都屬於長單，但受到大環境不確定性升高，且持續受到零組件缺料影響，今年車用成長幅度不如預期，明年則先持平看待。

另外，閎暉也積極發展車用內裝玻璃、機構件等新技術，因應近年環保意識抬頭、節能減碳浪潮，開發出環保製程的新材料，目前正在與客戶持續進行認證，預計還需花幾年的時間。

閎暉 9 月營收 1.8 億元，月增 0.09%、年增 13.15%；第三季營收 5.32 億元，季減 2.7%、年增 17.4%；前 9 月營收 15.49 億元，年增 16.4%。