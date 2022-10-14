毅嘉明年兩產品放量營收年增逾1成 未來三年斥20億元擴產

毅嘉 (2402-TW) 今 (14) 日召開法說，展望後市，執行長曾恭勝表示，第四季訂單明朗，營收、獲利有望較第三季小幅成長；明年則在車用新客戶與既有客戶產品放量出貨，營收雙位數成長。此外，規劃未來三年斥資 20 億元擴大中國以外廠區的產能。

曾恭勝指出，雖然市場對於經濟看法保守，不過從手上專案來看，明年營收仍可雙位數成長；主要動能來自去年佈局的車用新客戶導入旗下車用面板，今年下半年開始有小量營收貢獻，預期明年下半年到後年會放量出貨，營收貢獻同步成長。另外，配合既有客戶開發的半模組組裝產品，明年會開始出貨、貢獻營收。

毅嘉產品應用包括車載顯示集成系統、虛擬現實、智慧製造、5G 通訊、消費顯示等，其中車載顯示集成系統等車用營收比重已攀升至 62%。

曾恭勝說，雖然現今面臨通膨問題，不過目前汽車終端庫存尚未回到疫情前水準，加上車用晶片出貨量也沒有放大，通膨對於車用產品影響不是很大，並不悲觀看待，未來毅嘉車用營收比重仍會持續成長。

消費顯示業務產品涵蓋穿戴裝置與消費顯示器，曾恭勝提到，由於對穿戴裝置的客戶掌握度高，下半年需求穩定；消費顯示器雖然有受到 PC 需求疲軟影響，不過因客戶多使用單面板軟板、車用顯示器需求強勁，可以彌補缺口。

毅嘉生產基地位於台灣林口、中國蘇州、馬來西亞、墨西哥等，因應客戶積極把產能外移至中國以外的地區，規劃未來三年投資 20 億元增加各廠的設備。其中，馬來西亞廠除了接當地訂單外，也開始有中國轉移訂單，明年會增加機構件、軟板後段、SMT 等產線。

毅嘉今日同步公布自結數，第三季營收 20.82 億元，季增 24%，年增 29%；毛利率 13%，季增 1 個百分點、與去年同期相當；營益率 5%，季增 2 個百分點、年增 1 個百分點；稅前盈餘 1.31 億元，季增 44%、年增 51%，創近 8 年新高，每股稅前盈餘 0.43 元。

累計前三季宜收 55.18 億元，年增 13%；毛利率 13%，年增 1 個百分點；營益率 4%，年增 1 個百分點；稅前盈餘 2.9 億元，年增 45%，賺贏去年全年，每股稅前盈餘 0.94 元。