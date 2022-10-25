TCL科技前三季純益年減96% 看面板量價已止跌回升

中國 TCL 科技 (000100-CN) 24 日發布第三季財報，單季虧損人民幣 3.82 億元，由去年同期盈轉虧，每股虧損人民幣 0.0282 元，並稀釋上半年獲利，累計前三季純益人民幣 2.81 億元、年減 96.92%，每股純益人民幣 0.0207 元，不過 TCL 科技表示，部分市場需求正在逐步恢復，半導體顯示主要產品價格已開始止跌回升。

TCL 科技是以半導體顯示、新能源光伏及半導體材料為主要核心業務，其中，占比最高的即為半導體顯示中的 TCL 華星，為中國第二大面板集團。

TCL 科技指出，俄烏衝突升級、通膨預期加劇、新冠疫情反覆等因素疊加，全球經濟發展受阻，其中，半導體顯示業務因環境變化，今年前三季產品平均價格顯著低於去年同期，導致產業利潤進入周期底部，不過預期本輪調整將有助產業進一步整合、汰弱留強，產業集中度提升。

TCL 進一步指出，隨著產業獲利狀況達到歷史低點、部分區域市場需求改善，主要產品價格已止跌回升，長期來看，指標企業技術優勢、規模不斷增強，半導體顯示產業集中度顯著提升，產業將回歸理性競爭階段，企業投資報酬率也將逐步回升。

展望未來，TCL 科技說，在半導體顯示業務上，將加速中尺寸布局，並優化業務、產品結構，預期隨著定位在中尺寸 IT、車載等新業務布局的 t9 產線順利投產、6 代 LTPS 產線擴產推進下，中尺寸業務貢獻可望顯著成長。

TCL 科技反映面板量價壓力，營運連兩季呈現虧損，不過隨著需求回升、價格落底，營運可望緩步回升，而台廠面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 近期也將公布第三季營運結果，友達更將在明 (26) 日召開法說會，預期管理層也將進一步說明未來營運展望。