盤中速報 - 穩懋(3105)股價急跌至116.0元，跌幅達7.2%

穩懋(3105-TW)25日11:04股價下跌9元，報116.0元，跌幅7.2%，成交4,254張。
穩懋(3105-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌4.94%，櫃買指數下跌2.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+396 張
- 外資買賣超：+282 張
- 投信買賣超：+62 張
- 自營商買賣超：+52 張
- 融資增減：+344 張
- 融券增減：+266 張
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