盤中速報 - 穩懋(3105)股價急跌至116.0元，跌幅達7.2%

穩懋(3105-TW)25日11:04股價下跌9元，報116.0元，跌幅7.2%，成交4,254張。

穩懋(3105-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌4.94%，櫃買指數下跌2.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+396 張
  • 外資買賣超：+282 張
  • 投信買賣超：+62 張
  • 自營商買賣超：+52 張
  • 融資增減：+344 張
  • 融券增減：+266 張

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