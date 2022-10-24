盤中速報 - 穩懋(3105)股價大漲至130.0元，漲幅達7%

穩懋(3105-TW)24日09:43股價上漲8.5元，報130.0元，漲幅7%，成交2,111張。
穩懋(3105-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌5.45%，櫃買指數下跌3.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-577 張
- 外資買賣超：-424 張
- 投信買賣超：+56 張
- 自營商買賣超：-209 張
- 融資增減：+369 張
- 融券增減：-3 張
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