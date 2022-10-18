宏碁智醫報捷 眼科AI軟體擴大導入北市聯醫體系

宏碁 (2353-TW) 集團旗下宏碁智醫 (6857-TW) 醫療產品布局報捷，旗下 VeriSee DR 眼科 AI 輔助診斷軟體繼應用在全台逾百家醫療院所後，本月也將全面導入台北市立聯合醫院六大院區，隨著布局進一步擴大，可望為營運再添動能。

宏碁智醫表示，據國民健康署統計，全國約有 200 多萬名糖尿病患者，且每年平均以新增 2.5 萬名患者速度持續增加，糖尿病患者若血糖控制不良，容易併發小血管病變，其中又以糖尿病視網膜病變 (DR) 最為常見，已成為成年人失明的最主要原因。

宏碁智醫進一步指出，眼底檢查或眼底彩色攝影是糖尿病臨床照護最容易被忽略指標，去年全國平均糖眼篩檢率僅 44.69%，顯示半數以上糖尿病患未定期追蹤。

北市聯醫去年度的糖尿病照護人數達逾 3.7 萬人，是全台區域醫院中收治糖尿病患之冠，糖眼篩檢率則達 54.61%，北市聯醫為進一步提升糖尿病患的照護品質、糖眼篩檢效率，近期在旗下中興、和平、仁愛、忠孝、陽明、林森等六大院區的糖尿病衛教中心，全面導入宏智智醫 VeriSeeDR AI 輔助診斷糖尿病視網膜病變解決方案，提升糖眼篩檢效率。

宏碁智醫近年持續擴大產品線布局，旗下眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR 累計已獲得六張國內外醫材許可證，陸續導入台灣、泰國、印尼、菲律賓、越南、印度、香港等地醫療院所，另一項產品 VeriSee AMD 眼科 AI 篩檢軟體日前也獲得衛福部食藥署 (TFDA) 核發許可證。