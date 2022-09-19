電梯工程進度遞延 崇友今年營運拚小幅成長

電梯大廠崇友 (4506-TW) 表示，今年在手訂單金額為近年高點，年底前還會陸續認列大型建案專案，不過受到缺工影響，部分工程進度遞延、金額約 1 億元，預期今年營收、獲利約持平去年或小幅成長。

崇友將電梯台數金額超過 1000 萬元的案子設為大型建案專案，今年上半年已認列約 2 億元，原預計今年會認列 6.4 億元，不過受到建案持續缺工、施工進度順延，導致電梯進場時程延後，預計約有 1 億元大型專案遞延至明年認列。

崇友目前在手訂單歷年同期新高，累計至今年 8 月年增 11.88%，總量超過 5700 台、金額 69 億元，預計未來兩年半營收將維持一定水準，包括捷運板南線電扶梯增設工程、廣慈公宅等大型新梯訂單，以及中壢工業區吉林路廠房的汰舊換新大型訂單等。

至於維修保養業務方面，公司指出，由於維保業務相對穩定，比較不受大環境影響，若後續未再有疫情干擾，今年營收貢獻有機會突破 20 億元，較去年小幅增加。

另外，崇友旗下國產高速梯品牌堅尼西斯，推出 5 年來營收比重已攀升至 15-20%，市佔率則達 22-25%，後續將持續推展品牌，擴大市佔率。

法人指出，崇友今年受到缺工、建案工程進度拖累影響，估今年營收與去年相當，或是小幅成長；獲利則力拚持平去年。崇友 8 月營收 5.5 億元，月增 53.12%、年增 39.09%；前 8 月營收 30.9 億元，年增 8.59%。