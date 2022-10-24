盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價大漲至418.0元，漲幅達7.04%

矽力-KY(6415-TW)24日09:05股價上漲27.5元，報418.0元，漲幅7.04%，成交242張。

矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。

近5日股價下跌6.24%，台灣加權指數下跌2.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-62 張
  • 外資買賣超：-221 張
  • 投信買賣超：+101 張
  • 自營商買賣超：+58 張
  • 融資增減：-38 張
  • 融券增減：-1 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+13.74%

$11,374

原投組報酬率

+8.42%

$10,842

投組標的成分

  • 40%

    晶彩科

    3535

  • 20%

    華義

    3086

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 10%

    眾達-KY

    4977

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞