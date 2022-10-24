盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價大漲至418.0元，漲幅達7.04%

矽力-KY(6415-TW)24日09:05股價上漲27.5元，報418.0元，漲幅7.04%，成交242張。
矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。
近5日股價下跌6.24%，台灣加權指數下跌2.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-62 張
- 外資買賣超：-221 張
- 投信買賣超：+101 張
- 自營商買賣超：+58 張
- 融資增減：-38 張
- 融券增減：-1 張
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