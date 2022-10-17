盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價急跌至387.0元，跌幅達7.08%

矽力-KY(6415-TW)17日10:30股價下跌29.5元，報387.0元，跌幅7.08%，成交878張。
矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。
近5日股價下跌9.46%，台灣加權指數下跌4.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+114 張
- 外資買賣超：+223 張
- 投信買賣超：-118 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：-80 張
- 融券增減：+20 張
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