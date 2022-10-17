盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.06%報402.0元，成交61張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.06%，17日09:00報402.0元，成交61張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌9.46%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌5.2%。台灣加權指數下跌4.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+114 張
- 外資買賣超：+223 張
- 投信買賣超：-118 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：-80 張
- 融券增減：+20 張
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+31.80%
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投組標的成分
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1760
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