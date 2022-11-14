蘋果衝刺再生材料 新纖、遠東新可望扮要角

蘋果 (AAPL-US) 擴大使用回收再生材料，將塑膠水瓶回收再製成的新材料，應用在 iPhone 內部零組件，國內業者遠東新 (1402-TW) 以及新纖 (1409-TW) 坐擁相關技術，在蘋果積極採用再生材料趨勢下，可望因此受惠。

蘋果官網明確指出，為了符合所有產品在 2030 年達成淨零碳排的目標，透過設計不會造成碳排放影響的產品，並增加使用再生材料使用，像是 iPhone 13 及 14 系列的天線就是由再生材料製成，筆電、平板、智慧手錶等產品的零組件也逐步提升使用再生材料比重。

遠東新與新纖長年布局保特瓶回收再製的 R-PET，不只應用在紡織纖維、保特瓶，高強度的 R-PET 則可應用在工業、電子產品中。其中，新纖今年就跨入高端電子產品領域，並獲美系品牌大廠採用，下半年起小量出貨，明年可望放量。

對此，新纖表示，由於與客戶簽署保密協定 (NDA)，無法進一步評論相關細節，據悉，新纖將回收的保特瓶以化學方式升級再造，轉換為更堅固、高效能的材料，再交給客戶指定廠商，進一步製成智慧型手機中的訊號傳輸、散熱等相關的機構件、零組件。

另外，新纖在泰國興建的 R-PET 新廠將於第四季投產，年產 24 萬噸 R-PET，隨著公司跨入高端電子材料以及電動車等領域，加上泰國當地又有完整的產業供應鏈，泰國廠投產後也未來也可望進一步擴大相關布局。

遠東新同樣看好 R-PET 的長期需求，目前在台灣、日本、美國均積極提升產能，加上即將建置完成的越南永續環保廠，產能預計到 2025 年來到 87 萬噸、2030 年將達 150 萬噸。