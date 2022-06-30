〈遠東新股東會〉高端車材打進特斯拉 2030年綠色產品比重過半

遠東新 (1402-TW) 積極拓展高端材料以及綠色再生產品，公司透露，目前高端材已經打進電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) ，綠色產品比重穩定攀升，預計到 2025 年將達 30%、2030 年綠色產品比重過半，遠東新也持續展開海外擴產，加強綠色產品布局。

遠東新表示，目前聚焦開發綠色環保、尖端產品，並持續開創更多應用，除了供應特斯拉安全氣囊紗線，也將聚酯應用在風力發電機葉片，同時用廢棄寶特瓶回收再製成飲料用瓶、服飾、鞋材、包裝材料與車材等，目前食品級用再生聚酯規模更是全球第一。

遠東新指出，雖然綠色產品要投入的技術、資金成本都較高，但相對來說單價、毛利率也比較好，加上品牌客戶也積極發展，自然成為一個趨勢，公司也積極在海外擴產。

以遠東新海外擴產來看，日本明年再生聚酯產能倍增；越南聚酯長纖、再生聚酯新產能也將於今年開出；中國針對固聚酯粒、再生聚酯、工業用纖維等進行擴充專案；美國則建立固聚酯粒與再生聚酯工廠，興建美洲最大 PTA 與 PET 一貫化廠。

而呼應全球減碳趨勢，遠東新也積極提升能源效率、採用燃料替代、原料使用轉型，並發展再生能源、碳捕捉及利用封存技術等；以 2020 年為基準年，設定 2025 年減少排放量 20%、2030 年減少 40%，2050 年達成淨零排放目標。