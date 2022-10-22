〈貴金屬盤後〉傳Fed討論12月放緩升息 黃金跳漲、周線收紅

有聯準會 (Fed) 傳聲筒稱號的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 周五 (21 日) 報導，Fed 可能正在辯論未來升息步調，一些人希望 11 月升息 3 碼 (75 個基點) 後，12 月轉為升息 2 碼 (50 個基點)，消息導致美元走軟、美債殖利率回落，黃金期貨應聲跳漲。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 19.50 美元或 1.2%，報每盎司 1656.30 美元，盤中一度跌至 1621.10 美元，是 2020 年 4 月迄今盤中最低價。

黃金期貨本周周線收紅，上漲近 0.5%。

Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 說，黃金本來處於壓力，投資人興趣缺缺，但是 Fed 討論縮小升息幅度的報導刊出後，人氣迅速回籠，價格也大幅上漲。

Wright 說：「黃金市場將這個消息解讀為...Fed 政策明年將轉向取決於數據的跡象。」

舊金山聯準銀總裁 Mary Daly 周五表示，Fed 必須開始討論開始放慢升息步調，「現在可以開始計劃放慢了。」

儘管如此，Wolfpack 的 Wright 認為，黃金仍飽受壓力，漲勢無法維持太久。

美元和美債殖利率持續左右金融市場走勢，當投資人認為 Fed 將繼續升息、導致美國經濟衰退機率升高，美元和美債殖利率就會雙雙上揚，全球股市和黃金等大宗商品也會跟著下跌。

10 年期美債殖利率周五盤中一度升破 4.3%，以 4.325% 刷新至少 2008 年以來最高紀錄，但在 WSJ 報導出爐後回落到 4.218%。ICE 美元指數 (DXY) 則下跌 0.6% 至 112.227，但本月的月線目前依然保持上漲。

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