〈能源盤後〉拜登暗示70美元回補SPR 原油收高 但本周天然氣跌逾20%

原油期貨價格周五 (21 日) 收高，但天然氣期貨連續第六個交易日收低且本周走跌 20% 以上。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 54 美分或 0.6%，收每桶 85.05 美元，本周最近月期貨價格上漲 0.5%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.12 美元或 1.2%，收每桶 93.05 美元，本周收高 2%。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.662 美元，本周收高 1.2%。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2%，收每加侖 3.8323 美元，本周收低 3.7%。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌近 7.5%，收每百萬 Btu 4.959 美元，為 3 月 21 日以來最低收盤價，本周收低 23%。

市場推動力

Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「拜登政府本周向石油市場推出『SPR 看跌期權』，因為他們宣佈會在油價跌至每桶 70 美元時買進原油以回補 SPR。」

美國拜登總統周三宣布將再自戰略石油儲備 (SPR) 釋放 1500 萬桶原油，為 3 月授權的 1.8 億桶 SPR 釋放計畫的最後一批。美政府也表示將回補 SPR，暗示若價格跌至每桶 70 美元就會買進以助提供價格支撐地板，激勵國內生產商增加產量。

「目前實物市場狀況非常緊繃，這也支撐期貨價格。」Richey 認為，這兩大看漲市場的影響力會支撐近期油價在每桶 78 美元往上行，而與全球衰退相關的需求擔憂可能會自每桶 93 美元建立阻力點。

中國因對疫情採取嚴格的清零政策，抑制了原油需求，因此本周四彭博報導，中國正在討論縮減入境隔離時間，此消息提供油價支撐力。

與此同時，分析師表示，天然氣價格已大幅回落，係因美國國內供應的增加，同時因俄烏戰爭削減歐洲天然氣供應而引起的廣泛市場緊繃擔憂情緒似乎已經消退。

Richey 表示，本周能源市場上最大的亮點是天然氣，因為天然氣期貨價格摜破 5.40 多美元的夏季技術支撐點，並下挫至 7 個月低點。

「溫和的天氣預報舒緩了需求預期，且庫存快速上升也成了過去這周關鍵的看跌影響力。」Richey 說。

美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (10/14 止) 美國天然氣庫存增加 1110 億立方英呎。根據《華爾街日報》調查，分析師平均預期上周庫存增加 1020 億立方英呎。

此外，新聞報導稱，本周一位聯邦監管機構表示，Freeport LNG 在預計 11 月重啟德州出口設施之前，必須先獲得全面批准。該出口設施是全美最大出口設施之一，在 6 月 8 日一場火災後一直處於關閉。

「市場認為此消息意味著，該設施可能延後重啟，那麼相應的每日 250 億立方英呎天然氣就會持續轉至庫存，直到該設施取得批准。同時，自 10 月最後一周到 11 月第一周，季節性或高於正常水準的氣溫也令價格承壓。」瑞穗能源期貨執行董事 Robert Yawger 說。