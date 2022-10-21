〈能源盤後〉中國擬放寬入境隔離政策 油價漲跌互現

原油期貨價格周四 (20 日) 漲跌互現，Brent 原油價格收低，但 WTI 原油價格在到期日收高，同時交易者衡量中國可能放寬入境遊客防疫隔離要求的消息。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 43 美分或 0.5%，收每桶 85.98 美元，該期貨今日收盤到期。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1 美分，收每桶 84.51 美元，此契約轉為最近月期貨契約。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3 美分或不到 0.1%，收每桶 92.38 美元。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.6478 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.8%，收每加侖 3.7568 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.9%，收每百萬 Btu 5.358 美元，為 5 月 29 日以來最低收盤價。

市場推動力

由於美國原油庫存下降，令周三原油價格上漲，但同時美國拜登總統周三宣布將再自戰略石油儲備 (SPR) 釋放 1500 萬桶原油，為 3 月授權的 1.8 億桶 SPR 釋放計畫的最後一批。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告表示：「有鑒於此數量為先前宣布的釋放計畫中的一部分，因此對市場的影響很小，昨天 WTI 原油上漲走勢就反映了這一點，最新一輪的 SPR 釋放根本無法抵消 OPEC + 的減產衝擊。」

OPEC + 本月初決議 11 月起減產 200 萬 / 日，然而由於部分成員的生產本就不及配額，因此實際減產規模僅約 100 萬桶 / 日。

彭博周四報導，中國正在討論縮減入境隔離時間，從現行的「7+3」改為「2+5」，即在旅館隔離 2 天，後續在家中隔離 5 天的制度。

放寬隔離政策將是漸進的變化，但也預示中國經濟成長復甦的可能性。在清零政策下，中國各地多次封控，大幅削減原油和能源需求。

StoneX Group 能源分析師 Harry Altham 報告指出：「市場預計中國將增加石油進口量，因為中國同意自現在到年底出口 1.13 億桶石油產品；然而，幾乎沒有跡象表明這全球第二大消費國增加現貨採購。」

「藉由重振受困於防疫限制的經濟，這樣的舉測可拯救陷入困境的中國航空業。」

然而，CMC Markets UK 的首席市場分析師 Michael Hewson 卻持相反看法：「現實情況是，鑑於隨著天氣變冷，確診率只會上升，因此不太可能有太大變化，這小小的改變幾乎無關緊要。」

與此同時，天然氣期貨周四再跌至多月低點，最近月期貨價格收在自 3 月下旬以來最低點。周三收盤價處於 6 月底以來最低點。

能源資訊署 (EIA) 周四表示，上周 (10/14 止) 美國天然氣庫存增加 1110 億立方英呎。根據《華爾街日報》調查，分析師平均預期為增加 1020 億立方英呎。

RBC 資本市場大宗商品策略師 Christopher Louney 周四報告指出：「基本面緊繃的狀況似乎已經消退。」基本面緊縮令今年夏季天然氣大漲，同時因俄烏戰爭使歐洲面臨能源危機，導致天然氣出現地緣政治溢價。

「現在進入季節性較平靜的時期，產量也增加了，LNG 運作中斷提供了喘息機會，且最近庫存注入超過季節性標準，將天然氣拉低至 5 美元的範圍內。我們認為這有點低，絕對不能抵消即將到來的冬季波動。」