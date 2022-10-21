日圓兌台幣三十年新低達0.21，日本九月CPI年增率3%，2014以來新高！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點)：

■道瓊指數：下跌 22 點，跌幅 -0.07% 至 30331。

■那斯達克 100 指數：下跌 55.25，跌幅 -0.50% 至 11035.50。

■標普 500 指數：下跌 8.75，跌幅 -0.24% 至 3666.50。

二、美股盤前關注重點：

1. 日本 9 月 CPI 年增率 3%：在各國央行大舉升息之下，目前日本央行仍持續維持其超寬鬆貨幣政策，也因此導致日圓近日已貶破 150 圓，今日上午日本公布 9 月 CPI 數據，年增率維持在 3%，為 2014 年以來的新高。但目前市場仍認為下週五的利率決策會議，日本央行仍可能持續維持在寬鬆貨幣政策。(延伸推薦閱讀：金融股存股好嗎？現在該繼續存嗎？把握３大原則！)

2. 馬斯克預告將裁員 75% 的推特員工：據傳馬斯克將在成為推特的所有者時，裁員 75% 的推特員工，讓公司僅剩下骨幹人員，目前總部位於舊金山的推特和馬斯克的律師亞歷克斯 · 斯皮羅尚未對此發表評論。

3. Verizon 季報：受昨日 AT&T 財報優於預期影響，昨日 Verizon 也跟著上漲 1.18%，Verizon 將於今晚盤前發布 Q3 季報。由於價格調漲的影響，因此目前市場預期 Verizon 在本季度的業績很可能會顯示客戶流失率增加，但在每個帳戶的平均收入和總增加量方面取得進展。

4. 美國運通季報：美國運通將於今晚盤前發布 Q3 季報，本週一美國運通公布的一份文件中顯示，9 月美國消費者的信用卡拖欠率較 8 月上升，自 0.8% 上升至 0.9%，但這仍遠低於疫情前，也就是 2019 年 9 月的 1.5% 拖欠率。從此項數據也可得到另一個跡象，就是消費者的信用卡支付行為正在緩慢地靠近疫情前的水平。在今年 4 月份的報告中，美國運通曾表示全球旅遊和娛樂的需求首次超越了疫情前的水平。因此本次季報可關注旅遊消費潮是否真的回來了。(延伸閱讀：市場多空劇烈震盪，選股與落底訊號沒方向，講座內容公開給您參考)

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