ETF狂潮的隱憂？獨家投信數據整理！

在 8 月底筆者預告過，將陸續帶來關於台股投信基金的關鍵數據整理，今日帶來系列文第二篇，針對指數型被動基金 (ETF) 的申購、規模數據彙整，來探討市場蔚為潮流的所謂「ETF 存股、打死不買」將面對的投資心理難關，以及如果部分投資人說一套做一套，台股後續可能因為 ETF 帶來的潛在利空影響。

進入主軸，ETF 數據的分析

在上表中用不同顏色的框框，標示出 4 個不同重點，接續我們依序分析。

1. 橘框: 標示在 00881、00891 的 1~4 月淨申購，這邊要分析的是所謂主題式 ETF(這兩檔是半導體)，其實就是投信行銷，散戶跟風熱門題材的尷尬窘境，一個願打一個願挨，在 overbooking 時，半導體股氣焰強盛，投信行銷鎖定熱門股好推銷，因此搭配民眾追高心理，1~4 月大量申購，直到台股由電子業領頭內資紛紛斷頭破底，低檔反而不見申購，績效慘澹投信也不敢推銷。

2. 藍框: 類似於橘框的現況，00900 的 9，是韭菜的韭，這多次在文章中提過，高週轉率不只交易成本高，更是一年被換股吃豆腐吃三次，因此申購金額迅速滑落，直到 8 月炒作配息題材，又是台股投資人的心魔，看到高股息、高殖利率就失心瘋，殊不知頻繁換股，很多等不到填息就換股賣出，淨值持續下探

3. 綠框: 今年的績效不用多提。

4. 紫框: 特別要關注的一檔 ETF 是足以代表 2022 年的 ETF 狂潮，就是 00878 國泰永續高股息，在 2021 年底市值僅 350 億元，8 個月後，市值成長 2 倍破千億，淨申購的金額非常誇張，今年看到投信連買破紀錄，講白點就是 0050、00878 的申購被動買盤，跟看好股市、撐盤扯不上關係，就是存股風潮下的產物，更尤其今年目前為止績效相對好 (見綠框)，國泰投信肯定大力吹噓兼推銷，所以進入到 6 月後申購逆勢增加。

結論與潛在利空

存股的策略是越跌越買，攤平成本在長期持有下買出微笑曲線，這並沒有錯，但是有一點要非常質疑的是，今年大量申購的 ETF 金額，其中到底有多少人有堅定、清楚的存股信念。

嚴重懷疑多數是跟風，投資心理並未健全的人。如果是微笑曲線，那時間要多久，在歷經 QE 的狂漲，才大量存股且經歷緊縮貨幣，真的能抱得住忍受未實現損益嗎，不是質疑存股策略，而是質疑部分台股投資人與投信行銷，並未有健全的投資心理。

上半年主要是融資斷頭、主動基金大賠停損潮 (基金經理人換人)，經濟衰退是年底甚至到明年的上半年的主軸，不要說成長，連持平都難，還會有進一步的法人去槓桿，如果再破底，加上景氣氛圍已經與上半年多數人還以為沒事大不相同，難保年底 ETF 不會出現贖回潮，對於台股而言，真的要祈禱 ETF 存股投資人，足夠勇敢買進不會恐慌殺出，否則會出現「多殺多，金額比上半年更為龐大、斜率更為趨緩，但時間將拉得更久」，這是在需要特別留意的潛在利空。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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