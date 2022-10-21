錸寶與日本雙葉電子簽署契約 將擴大承接生產PMOLED產品

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 今 (21) 日公告，與日本 Futaba Corporation (雙葉電子) 簽署合作契約，未來雙葉電子將擴大委託錸寶生產其旗下 OLED 產品，並涵蓋所有製造工程，可望挹注錸寶 PMOLED 本業營運動能。

錸寶與日本雙葉電子擴大合作主要有三面向，除雙葉電子將擴大向錸寶委託生產製造 OLED 產品外，雙邊也將在 OLED 車規產品技術、銷售業務上深化合作，目前雙葉電子已將部分產品委託錸寶生產，雙方預期本次合作將可望提升商業發展、企業價值。

PMOLED(被動式矩陣有機發光二極體)，過去因製程相對簡單、生產成本較低，且具省電功能，一度成為穿戴裝置等消費性電子產品主流應用，但隨著中國 AMOLED 廠挾產能優勢、降低價格搶市，讓 PMOLED 近年逐步轉向醫療、工控、白色家電等小眾利基市場，成長也相對放緩。

雖然 PMOLED 市場近年成長相對放緩，但日本雙葉電子擴大委託錸寶生產製造，也象徵台廠技術獲得日商肯定，雙方競合關係產生變化，由於日商一向對生產製造相對嚴謹，通常會一手包辦研發生產製造，這次錸寶拿下雙葉電子委託訂單，也可視為是一新里程碑。

錸寶近年除穩健經營 PMOLED 本業外，也擴大衝刺能源領域事業，在高功率電池 UPS、3C 電池模組商達振能源等貢獻下，今年營收呈現跳增，第三季營收達 8.04 億元，季增 2.6%、年增 36.2%，累計前三季營收則達 19.46 億元、年增 29.7%。