〈錸寶展望〉本業回溫、電池事業貢獻 Q2營收看增7成、可望重回獲利

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 首季受淡季影響由盈轉虧，隨著料況改善，加上併入 3C 電池模組商達陣能源，4 月營收跳增至 2 億元，錸寶預期，今年營運谷底落在首季，目前在手訂單能見度高，法人估，錸寶本季營收在本業回溫、電池事業貢獻下，可望季增 7 成以上，單季將重回獲利。

錸寶今年 4 月向統振、國泰創投、上揚 (6222-TW)、中國信託創投、凱基創投等，加碼取得達陣能源持股，累積持有達陣能源約 19440 仟股，金額約 3 億元，持股比例 50.12%，由於具控制權因此認列營收，推升 4 月營收衝上 2.03 億元，月增 62.6%、年增 4.3%。

不過，4 月由於中國多個省份實施嚴格封控措施，打亂供應鏈步調，錸寶坦言，雖然品牌客戶備貨需求回溫，但受封控影響，4 月 PMOLED 本業出貨並不如預期，部分訂單將遞延至 5、6 月出貨，預期 5、6 月營運將再優於 4 月。

雖然 PMOLED 本業仍受疫情封控干擾，不過錸寶在高功率 UPS 電池、達陣能源事業貢獻挹注下，4 月營收仍站回 2 億元之上，隨著中國逐步解封、供應鏈恢復正常後，法人認為，若 5、6 月營收以至少持平 4 月推估，錸寶第二季營收將重回 6 億元之上，季增幅上看 7 成。

錸寶首季受傳統季節性因素影響，加上投資評價損失拖累，單季轉虧，稅後虧損 3065 萬元，每股虧 0.42 元，隨著 PMOLED 本業回溫、電池能源事業穩健貢獻下，預期第二季也將由虧轉盈。