錸寶看下半年優於上半年 能源事業不排除再增資

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 今 (13) 日召開法說會，展望今年，錸寶認為，首季是今年相對谷底，在本業、能源事業逐步貢獻下，第三季營運將優於第二季、下半年也將較上半年成長，其中，能源事業布局持續發酵估近兩年都將有高雙位數成長，也不排除因應營運需求，再行增資。

錸寶表示，今年首季因疫情、中國部分地區停工影響，營運不如預期，但第二季起皆陸續恢復常軌，加上併入達振能源後，整體營收規模跳增，5 月更攀上歷史新高，累計 4-5 月營收就已超越去年第二季，預期 6 月、下半年都可望維持相對高檔。

展望今年，錸寶指出，營運有兩大發展目標，在本業 PMOLED 顯示器應用上將以維持獲利、持續精進為主軸，聚焦在高利潤且長生命週期的產品，同時持續開發 Mini/MicroLED 產品，能源事業則以整合聚焦、有效利用為發展方向，鎖定布局不斷電系統 UPS、儲能自動頻率控制調頻服務 AFC、小功率電池等。

能源領域上，錸寶去年就已取得金頂電池台灣總代理權，旗下來穎科技不斷電系統及儲能櫃業務也持續成長，目前全年訂單掌握度高，今年 4 月則完成取得達振能源過半持股，將其併入核心事業發展小功率電池事業，至於非商用電動汽車載具等動力電池領域進展則相對較緩。

錸寶也說明，儲能事業毛利率低於 OLED 業務，但從營業淨利率觀察，兩者差異不大，主因是 PMOLED 皆是錸寶自行研發生產，在營業費用上支出也較儲能事業大，至於 AFC 案場進展上，預期 1MW 示範案場將在本月完成，後續也有 2 個各 5MW 的案場正在評估中。