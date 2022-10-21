電金買盤疲弱 台股量縮跌126點收12819點 周線連二黑

美股周四多收黑，壓抑台股今 (21) 日走勢，隨著資金匯出，新台幣再走貶，權王台積電續下殺、國泰金也遭空襲，指數開低走低，午盤後賣壓湧現，貨櫃三雄、聯發科等權值股翻黑，指數跌幅擴大，終場下跌 126.9 點，收在 12819.2 點，成交量縮至 1566.44 億元，周線連二黑。

櫃買指數也開低震盪走低，終場跌 2.9 點，收 161.62 點，成交值 363.9 億元。上市櫃成交值合計 1930.34 億元。

觀察電子權值股表現，台積電盤中一度翻紅，不久後回落下殺，下跌 2.01%，收在 389.5 元，聯發科午盤後也翻黑下跌，收 567 元，鴻海為三雄中最強勢，漲近 1%，收今日最高 103.5 元。聯電雖有三星擬擴大下單消息，但股價仍遭賣壓襲擊，翻黑跌逾 1%，大立光、研華也重摔超過 4%。

國泰金擬辦理 450 億元現金增資，投資人憂心大舉增資股本膨脹，稀釋每股獲利，影響明年股利配發，股價一度最低下探至 36.25 元，創二年半新低，終場下跌 3.43%，成盤面最弱勢金融股。

裕隆旗下納智捷宣示品牌轉型後首款電動車 n7 明年底上市推出，也宣布第二波預售接單逾 8000 張，拚兩次接單 3 萬台，激勵裕隆今天股價開高走高，盤中一度漲停，終場收漲近 9%。

歐洲天然氣高漲，導致約 6 成當地化肥廠被迫停產，將引發價格飆升，台廠受惠，興農股價狂飆超過半根停板，東鹼、惠光同步勁揚。