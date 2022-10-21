美國考慮制裁俄鋁 分析師示警恐波及全球供應鏈

因消息傳出美國考慮對俄鋁 (Rusal) 祭出制裁，俄羅斯鋁礦據稱遭到傾銷。分析師警告，一旦美國真的採取制裁行動，恐對全球鋁供應鏈產生漣漪效應。

本周稍早，倫敦金屬交易所 (LME) 倉庫中的鋁庫存激增，引發市場對俄產鋁礦遭到傾銷的擔憂。先前有消息傳出拜登政府考慮對俄鋁實施制裁，作為俄國升級在烏克蘭軍事行動的反擊。

ING 大宗商品策略師 Ewa Manthey 日前發布報告稱，一旦美國真的對俄鋁實施制裁，恐對全球鋁供應鏈造成廣泛影響，這點從 2018 年美國財政部制裁俄羅斯鋁業大亨 Oleg Deripaska 和他的公司就可以知道。

Manthey 說，俄鋁不只是原生鋁的主要生產商，還參與生產鋁土礦、氧化鋁等工業所需礦物或材料的全球供應鏈。

Wolfe Research 礦業和金屬分析師 Timna Tanners 也稱，全球需求疲軟加上俄國傾銷鋁礦帶來的雙重挑戰，肯定會對反映在鋁價本季的表現，除非採取行動阻止傾銷並提振中國需求，否則下季也難逃頹勢。

她說，中國國家主席習近平在中共二十大會議上重申堅持清零，目前為止，幾乎沒有跡象顯示中國需求會快速改善。隨著利率上升，其他地區的疲軟需求也加劇這種情況。

CBA 礦業和能源商品分析師 Vivek Dhar 表示，雖然 LME 沒有公布鋁庫存的來源，鑑於鋁價在經濟衰退的擔憂情緒下已受重創，全球庫存增加是一個不好的信號。

他並稱，若大量俄鋁湧入 LME，可能導致更複雜的問題，LME 鋁價可能低於基本面。