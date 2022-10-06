LME禁止俄金屬商新交貨 銅、鋅、鋁價紛紛上漲

倫敦金屬交易所 (LME) 宣布，將禁止俄羅斯烏拉爾礦冶公司 (Ural Mining & Metallurgical Co., UMMC) 和旗下一家子公司新貨品交付入庫，銅、鋅周四 (6 日) 在亞洲上午時段應聲上漲。

根據 LME 聲明，UMMC 和其 Chelyabinsk Zinc 子公司的金屬，即日起除非證明沒有違反制裁的成分，否則不得進入 LME 倉庫內。

俄羅斯是鋁、鎳、銅等工業金屬的生產大國，由於俄國 2 月入侵烏克蘭、加上最近俄烏情勢升級，一些歐洲買家試圖避開俄國金屬，LME 一直苦思如何處理此問題。

LME 交易的鋅期貨在亞洲上午盤時段上漲 4.1%，銅價上漲 2.3%，鋁價上漲 1.1%。

受到中國清零政策和全球經濟降溫影響，工業金屬今年來重挫，鋅從 4 月以來下挫 30%，銅價從 3 月高峰回跌 26%。

對於 LME 的禁令，俄鋁 (Rusal)(00486-HK) 表示這樣的做法「毫無根據」。美國鋁業曾呼籲交易所，應停止接受俄國產的金屬。

另一方面，鐵礦砂周四盤中大致不變，保持在每噸 93.60 美元，但本周累計下跌 2%，3 月迄今累計下跌逾 40%。大連的鐵礦砂期貨本周因十一長假暫停交易。