〈金管會備詢〉黃天牧：四家壽險已要資產重分類 可安定逾1700萬保戶的心

金管會昨 (11) 日同意壽險業依 IFRS9 公報進行金融資產重分類，主委黃天牧今日透露，已有四家壽險公司要資產重分類，合計資產占整體壽險業的 46.76%，光這四家壽險共有 1718 萬保戶，藉由政策目標可以安定 1700 多萬保戶的心。據了解，此四家壽險為國泰人壽、中國人壽、南山人壽及保誠人壽。

黃天牧表示，因為美國快速升息 12 碼，造成債券價格下跌，而各家壽險公司將投資債券分在其他綜合損益 (OCI) 或攤銷後成本 (AC) 比重不同，因此對淨值造成不同影響，這不是只有壽險公司的問題，還涉及上市母公司，因此會涉及股市。

黃天牧進一步指出，為了維持金融市場穩定，讓保戶安心，所以允許壽險公司資產重分類，但也有限制，一是要依據 9 號公報精神、會基會指引，且要公司經營層及會計師判定決定經營模式改變等；而且重分類差額要提特別盈餘公積，不能拿來分股利等。

黃天牧透露，目前有四家壽險公司要採取資產重分類，有二家是金控下子公司、一家是本土大型公司、一家是外商壽險，此四家公司共有 1718 萬保戶，合計資產占整體壽險業的 46.76%、保費占率 41.9%。

至於金融資產重分類是否亦會擴大到銀行適用？黃天牧表示，壽險業因為資產與負債會計不匹配，即資產已用 9 號公報市價表達，但負債仍未用 17 號公報，只有固定利率反應準備金成本，所以不能表達壽險公司正確價值，但銀行目前並不符合相關條件。