〈世界投資者週〉金融資產重分類拯救淨值 李長庚：才能真正保障到保戶

美國鷹派式升息，造成壽險業者淨值崩跌，壽險業者建議「資產重分類」以搶救淨值，但卻引發立委認為這是粉飾財報，對此，臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 理事長李長庚今 (4) 日表示，整體外在環境，造成其他國家也都面臨此困境，不是只有台灣保險公司如此，「監理寬容措施」可以讓產業面臨困境時平穩度過，才能真正保障到保戶。

美國聯準會升息節奏快速且力道猛烈，部分壽險業認為利率上彈幅度，已超過國際保險資本標準 (ICS) 對利率風險的加壓幅度，屬 ICS 定義的極端情境，故債券類金融資產的經營模式，已由收取合約現金流量或出售獲取收益，改變為持有至到期日以收取合約現金流量為目的，壽險業者經洽簽證會計師商討後，認為符合 IFRS 9 有關金融資產重分類的情形，建議進行金融資產重分類。

為此，金管會保險局今天將緊急邀集「研商壽險業建議依 IFRS 9 金融資產重分類方案會議」，但卻有立委抨擊此舉是破壞會計制度和穩定，試圖粉飾財報以掩蓋風險。

針對金融資產重分類議題，李長庚表示，很多民意代表關心此議題是好事，但需要進一步用專業分析來看，現在是財報適用空窗期，出現資產面適用、但負債面不適用，所以造成淨值與實際狀況不相符的狀況，至於是否屬於「粉飾財報」，他說，有些公司的按攤銷後成本衡量 (AC) 部位比重相對低，所以淨值受影響相對較大，只要把財報攤開來看，AC 比重高低、對淨值影響多少，這是可以衡量的，也相信主管機關一定可以完全掌握此狀況。

李長庚強調，有些國家快速升息，造成淨值波動，如果只是單一公司經營不佳，那要很小心，但如果是因為外在環境才經營不好，且不是只有台灣的保險公司面臨此困境，其他國家保險公司也都面臨這樣的困難，在外在環境衝擊下能有「監理寬容措施」，產業困境可以平穩度過，才能真正保障到保戶，這是可以好好考量的措施。

李長庚進一步表示，壽險業兩個監理紅線「淨值比 3%、和 RBC 200%」哪個重要，這是交集還是聯集，在監理上有不同意義在，舉例來說，淨值比不到 3%，但 RBC 超過 300%，從 RBC 來看，代表這間公司相當穩健，只是因為財報空窗期，加上 AC 比重低，所以造成淨值影響較大，整體來說，就是要衡量孰重孰輕，因此國壽支持金融重分類。

李長庚表示，現在 AC 比重各家壽險公司都不一樣，假設把 AC 比重每一家拉成一致，相信馬上可以改善許多壽險公司的淨值；他強調，長期經營最重要的還是看經營體質、管理品質等，才是長期競爭力所在，相信金管會很清楚每一家公司的經營品質，所以監理寬容措施只是因應短期衝擊。