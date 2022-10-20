〈台股盤後〉台積電拉尾盤黑翻紅 高低震盪近250點

台股今 (20) 日受美股拖累、加上新台幣重貶影響，盤中一度失守 12700 點，最低下探 12698.91 點，續探波段新低，不過午盤過後跌幅收斂，台積電 (2330-TW) 尾盤更爆量翻紅，終場大盤下跌 30.66 點或 0.24%，收在 12946.1 點，高低振盪近 250 點，成交量則達 2338.95 億元。

觀察電子權值股走勢，晶圓雙雄早盤走勢分歧，台積電一度下探 386 元波段新低，但尾盤在買盤點火下，由黑翻紅，收在全日最高 397.5 元，也帶動大盤跌勢明顯收斂，聯電 (2303-TW) 則相對強勢，終場大漲逾 3%，其他包含日月光投控、中鋼、台塑四寶等也相對抗跌。

高價股則漲跌互見，股王大立光、股后信驊力守紅盤，漲幅超過 1%，但旭隼大跌超過半根停板，力旺、佳澤、亞德客 - KY、世芯 - KY、緯穎、AES-KY 等均被壓在盤下。

盤面上多檔指標個股逆勢點火，除聯電強漲超過 3% 外，力積電漲幅同樣超過 3%，記憶體指標南亞科也上漲逾 3%，旺宏、華邦電也力守紅盤，面板雙虎友達、群創也在電視報價止穩利多消息帶動下，股價走堅，終場漲幅均超過 1%。

盤面弱勢族群則集中航運類股，貨櫃三雄中長榮重挫近半根停板，陽明、萬海跌幅也接近 2%，其他包含嘉里大榮、遠雄港、台驊投控、志信、中櫃、慧洋 - KY 等均被壓在盤下，金融股中，永豐金大跌約 2%，國泰金、中信金也各有 1% 跌幅。

從 19 大類股成交比重觀察，電子類股在台積電尾盤帶動下，同步由黑翻紅，成交占比達近 6 成，不過航運、金融保險、化學生技等則被壓在盤下，占比各達約 7%、5%、3%。