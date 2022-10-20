成功轉嫁成本 消費品巨頭成通膨飆升下的大贏家

跨國消費品巨頭雀巢 (Nestle) 和寶僑 (PG-US) 周三 (19 日) 公布營收均優預期，即使通膨不斷攀高，消費者仍願意繼續為雀巢咖啡、吉列刮鬍刀等商品支付更多費用，使消費品公司成為通膨環境下的一大贏家。

雀巢周三公布最新一季銷售表現優於預期，並上調全年財測，即使商品價格因通膨而被迫漲價，雀巢銷量仍增長，成功將更高的成本轉嫁給消費者。除了咖啡以外，該公司同時也生產脆穀樂 (Cheerios) 麥片、KitKat 巧克力等商品。

KitKat 為雀巢旗下巧克力品牌 (圖：AFP)

同日，洗衣品牌汰漬 (Tide) 母公司寶僑公布上季銷售額和獲利均優於預期，雖然美元走強影響海外市場收入，更高的產品定價仍幫助抵消銷量下滑和匯損衝擊。

生活成本飆漲之際，人們為了省錢，會盡量減少在外用餐的頻率，並轉為在家自煮，由於消費者仍以必需品為購物首要考量，目前為止，食品和家庭消費品需求的下滑速度仍低於服飾、電子產品等非必需品。

疫情期間，消費品公司因人們大量囤貨而受惠，如今又再一次脫穎而出，成為通膨攀升下的最大贏家之一。

雀巢和寶僑的優異表現，對競爭對手聯合利華 (UL-US) 和利潔時 (Reckitt) 來說也是一大激勵，後兩者將在下周公布最新財報。

然而，即使銷售表現強勁，一些分析師擔憂價格漲得太兇可能很快就會讓消費者卻步，因為部分商品定價恐怕會超出人們的負擔能力。

Quilter Cheviot 股票研究主管 Chris Beckett 說：「確實有必要為各個類別商品的定價能力感到憂心，尤其是非必需食品，沒有人真的需要 KitKat 或冰淇淋。」

Beckett 表示，目前銷售狀況仍保持良好，但距離生活成本危機達到高峰還有一段距離。