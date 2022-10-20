〈貴金屬盤後〉Fed官員暗示終點利率超過4.75% 黃金跌至逾三周低點

美國聯準會 (Fed) 暗示這波升息循環的利率終點可能超過 4.75%，在升息預期促使美元、美債殖利率雙雙攀升的情況下，黃金、白銀期貨周三 (19 日) 都下跌，黃金期貨本周迄今的表現也翻黑。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 21.60 美元或 1.3%，報每盎司 1634.20 美元，是 9 月 26 日以來最低。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，黃金苦於難以上漲，在打擊通膨和成長低迷的情況下，對央行持續緊縮的擔憂，讓投資人無法瀟灑買進黃金，周三的情況再次證實，當美元升值，黃金就下跌。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 把黃金和白銀下跌的原因，歸咎於明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 的談話，卡什卡里周三表示，為了壓制通膨，Fed 可能需要把利率升到超過 4.75% 的水準。

卡什卡里這番話，再度殘酷的點出艱困的總經環境：世界各國央行都在升息，讓不孳息的黃金等資產變得更黯淡。

ICE 美元指數 (DXY) 周三上漲 0.8%，至 112.994。

美國 10 年期公債殖利率升破 4% 後進一步攀升，周三上揚 11.4 個基點至 4.117%。2 年期公債殖利率也攀升 9.8 個基點，報 4.5457%。

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