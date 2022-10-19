〈士電展望〉今年營收、獲利可望創新高 EPS估近4元

士電 (1504-TW) 總經理謝漢章今 (19) 日表示，對第四季業績審慎樂觀看待，在重電、綠能及公共事業統包等動能挹注下，營收、獲利可望雙位數成長，均可望創新高，全年營收挑戰 350 億元，法人估 EPS 將逼近 4 元，明年營收更可望再成長 1 成。

謝漢章指出，前三季營收表現很好，而近來大環境變數包括美中貿易戰延長賽、科技戰，及俄烏戰爭、通膨等因素，影響擴及半導體、AI 及 5G 產業。

不過，謝漢章表示，士電已轉型朝綠能及公共工程發展，過去營收占比 7 成來自高科技業，目前已降至 30-40%，在政府綠能政策帶動下，積極轉型，可望推升今年營收、獲利再衝鋒。

展望明年，謝漢章認為，內在、外在環境壓力與挑戰都很大，審慎積極看待，其中重電、電裝事業業務持續看增，全年營收可望再戰新高。

士電為晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 國內晶圓廠電力設備最大供應商，取得其超過百台大型變壓器訂單，總金額約 35 億元，已出貨超過 80 台，剩下超過 30 台訂單將配合台積電建廠進度，預估 2025 年前完成交貨。

士電前三季累計營收 227.69 億元，年增 9.35%。上半年稅後純益 11.77 億元，年增 4.8%，每股純益 2.26 元。