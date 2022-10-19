〈智慧能源週〉聯合再生攜手工研院 推易拆解太陽能模組

聯合再生 (3576-TW) 今 (19) 日出席國際智慧能源週，會中與工研院共同發表易拆解太陽能模組，該產品曾參與經濟部技術處國合計畫與進行 CEA 場域驗證，可針對不同場域的環境條件，優化易拆解模組的材料系統和結構設計，並榮獲德國萊因 (TÜV Rheinland) 的 IEC 台灣第一張國際認證證書。

聯合再生表示，此項創新模組可完整回收電池晶片與玻璃蓋板，進一步得到高純度矽晶片及材料，可替代臺灣產業所需的進口原物料，降低產品碳排放 50% 以上，預計次世代可拆解模組將在明年第一季取得台灣 VPC 高效能模組認證，正式投入國際及台灣市場。

因應國際淨零碳排趨勢，聯合再生與工研院合作，將易拆解太陽能模組達到產品標準化水準，期望協助企業減碳、導入新技術，帶領能源產業朝向淨零永續發展，掌握全球減碳循環的新商機，同時加速相關議題的技術研發，進行國際行銷與市場推動， 提供太陽能板回收的最佳解決方案。

此次雙方透過最新研發的封裝材料技術，規劃易拆解模組，解決廢棄太陽光電模組回收處理難題，讓產業發展從「開採、製造、使用、丟棄」直線式的線性經濟，轉型為「資源永續」的循環經濟。

聯合再生看好，次世代可拆解模組設計，將完整矽晶片與玻璃蓋板及高單價的貴金屬材料回收，取得回收的電池也可製造再生模組，達到二次利用，提升廢棄回收價值與降低環境負擔，創造更高的循環經濟、永續發展、零浪費，落實綠色能源、環境友善賦予資源重生的價值。

藉由前瞻技術建構太陽能新循環經濟模式，汰役後的太陽能模組回收價值將從每 1 百萬瓩 (GW)6 億元，大幅提高為 24 億元。