【盤中熱點】台積電有壓 能源類股強勢，電動車族群話題再起，哪些是明日之星？

一、權值股表現疲弱 中小個股有撐

經過一波上沖下洗的走勢後，雖整體走勢仍分歧，但市場資金進一步回歸電子的跡象，而當前指數翻黑下跌，主要是台積電賣壓出籠再度跌破 400 所致。

盤面的多方指標依序為 (2301-TW) 光寶科、(2603-TW)長榮、(2002-TW)中鋼、(3037-TW)欣興、(2609-TW)陽明

造成指數壓力的則是 (2330-TW) 台積電、(2308-TW)台達電、(2317-TW)鴻海、(2408-TW)南亞科、(2454-TW)聯發科

觀察成交佔比電子族群確實有所增溫但大多權值股表現疲弱，以至於出現比重上升但整體卻呈下跌的情況，值得注意的是，本日傳產族群成為撐盤要角，不論是航運或者鋼鐵，都有著相對大盤良好的表現，不過這同時也意味就算科技類股普遍修正許多，但市場資金仍然保有高度的風險趨避意識。

值得注意的是，波段修正幅度逾 3 成的 IP 矽智財族群如 (3661-TW) 世芯 - KY、(6533-TW)晶心科、(6643-TW)M31、(3035-TW)智源等，今天在 (3443-TW) 創意的強漲下帶動 IP 個股有所回溫，而創意之所以強漲，主要是第三季獲利優於預期，法人也認為創意產品結構穩健，相較不受 PC、手機需求干擾，在 AI 趨勢向上的背景下，矽智財一定有在晶片戰底下遭到錯殺的個股，也因此先止跌回溫的矽智財個股，或會是值得留意的方向。

在中小型個股的部分，受到 NVIDIA 推遲上市的影響，激勵板卡族群 (6150-TW) 撼訊、(5386-TW)青雲、(2465-TW)麗臺漲停，其餘個股也皆有強於大盤的表現，除此以外 ABF 載板三雄 (3189-TW) 景碩、(3037-TW)欣興、(8046-TW)南電也在本日盤面有著強勢的表現，成為相對強勢的多方指標，沉寂已久的能源族群，也在經長喊出離岸風電年底前 200 之風機不會跳票的言論下，帶動 (9958-TW) 世紀鋼、(3708-TW)上緯有著強勢演出，同步蔓延至太陽能族群如 (3576-TW) 聯合再生、(6443-TW)元晶等個股，在近期指數上方多條均線壓抑的情況下，盤勢有可能形成大市震盪、中小表現的盤面情況，值得注意的是，生技醫療佔比稍有下降的態勢，在鴻海科技日再度引起話題的氛圍下，電動車概念股就會是值得留意的方向。

盤前與大家分享投信轉買個股，盤中表現如下

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二、鴻海科技日落幕 電動車族群話題再起

昨鴻海科技日上公布四大亮點，包含三款新車、車用軟體、車用關鍵零組件的布局、展示離子阱、低軌衛星等技術成果，並喊出新型態的 CDMS 商業模式，那究竟鴻海科技日落幕後，相關概念股當中誰又會相較有潛力？10/24 讓分析師告訴你，參考資料見：鴻海科技日落幕，哪些個股可能會是未來明日之星？10/24 講座見分曉！

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

本日傳出俄羅斯將於演習試射核彈且中國急發撤僑通知後跌勢加劇，但就大盤技術線型來看指數已經站上五日均線，且美國股市企業財報普遍表現亮眼、美元指數並未創高，將會有助於多方信心進一步平復，在技術指標低檔國際股市回穩的情況下，萬三關口將會是重點觀察方向。

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