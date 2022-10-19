盤中速報 - 其祥-KY(1258)股價大漲至21.8元，漲幅達8.46%

其祥-KY(1258-TW)19日12:12股價上漲1.7元，報21.8元，漲幅8.46%，成交457張。
其祥-KY(1258-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為雞隻飼養。雞隻加工處理及販賣。冷凍肉品及調理食品買賣。
近5日股價下跌14.65%，櫃買指數下跌0.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-219 張
- 外資買賣超：-219 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+68 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
其祥-KY(1258-TW)19日12:12股價上漲1.7元，報21.8元，漲幅8.46%，成交457張。
其祥-KY(1258-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為雞隻飼養。雞隻加工處理及販賣。冷凍肉品及調理食品買賣。
近5日股價下跌14.65%，櫃買指數下跌0.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.58%
$12,358
原投組報酬率
+17.69%
$11,769
投組標的成分
40%
6205
20%
2376
20%
3289
10%
4768
10%