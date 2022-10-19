盤中速報 - 其祥-KY(1258)股價大漲至21.8元，漲幅達8.46%

其祥-KY(1258-TW)19日12:12股價上漲1.7元，報21.8元，漲幅8.46%，成交457張。

其祥-KY(1258-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為雞隻飼養。雞隻加工處理及販賣。冷凍肉品及調理食品買賣。

近5日股價下跌14.65%，櫃買指數下跌0.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-219 張
  • 外資買賣超：-219 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+68 張
  • 融券增減：0 張

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