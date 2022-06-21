馬鞍山廠升級至G12產線 茂迪屋頂模組訂單看至年底

太陽能模組大廠茂迪 (6244-TW) 今 (21) 日召開股東會，總經理葉正賢表示，大陸馬鞍山廠第一季已升級成 G12 大尺寸模組的生產設備，專攻日本、歐洲屋頂市場，目前產能滿載，訂單能見度也已到年底。

葉正賢指出，拜產品技術優勢，茂迪去年已是連續第二年獲利，本業表現優於前年，預計今年上半年也將優於去年同期；茂迪首季獲利達 0.42 億元，每股稅後純益 0.12 元，已優於去年上半年合計的 0.16 億元，每股稅後純益 0.04 元。

展望後市，茂迪今年積極擴充下世代 N 型電池，目前設備已全數抵達，正加緊安裝，第三季出貨目標不變，且因模組轉換效率有機會突破 22%，技術領先業界的 20.6%，也為公司贏得超過 30MW 的系統標案，預計今年第四季到明年第一季併網。

茂迪預估，今年全球安裝量將超過 200GW，年增超過 30%，原料包括矽晶片、玻璃、封裝材料等儘管持續上漲，但公司已做好風險控管，預期第四季中期以後市場可能有所變動。

台灣方面，葉正賢認為，台灣今年安裝量將有不錯表現，僅管有第三地模組進口威脅，不過，隨著公司持續提高產品轉換效率，並降低成本，加上大尺寸下世代技術即將進入市場，茂迪下半年營運將再優於上半年。

茂迪也持續在淨零路徑中尋求發展機會，因應漁電共生政策，已培養出專業室內養殖團隊，不過，行政流程冗長、海管審查緩慢，恐傷害台灣室內型漁電發展。