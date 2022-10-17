台積電、貨櫃三雄帶頭殺 台股跌162點收12966點

台積電、貨櫃三雄帶頭殺 台股跌162點收12966點 再失守萬三。(圖：AFP)
台積電、貨櫃三雄帶頭殺 台股跌162點收12966點 再失守萬三。(圖：AFP)

美股上周五再重挫，那指費半同步大跌，拖累台股今 (17) 日走勢，半導體雙雄領跌，貨櫃三雄也成殺盤重心，新台幣更持續重貶，午盤後在國泰金、富邦金等金融權值股拉抬助攻，ABF 雙雄翻紅，指數持續收斂跌點，終場跌 162.07 點，收 12966.05 點，成交值 2067.32 億元。

櫃買指數同樣疲弱，終場跌 0.91 點，收 166.54 點，成交值 451.2 億元。上市櫃成交值合計 2518.52 億元。

電子權值股方面，台積電大跌 3.64%，400 元大關再度失守，收 397 元，聯發科下跌 1.2%，收 578 元，鴻海科技日將登場，股價相對有撐，收平盤價 105 元。

面板三虎逆勢發光，群創大漲超過半根停板，友達也漲近 5%，彩晶同步收紅。受惠面板聚光，IC 設計族群中以驅動 IC 個股表現最強勢，天鈺狂飆漲停，敦泰大漲 7%，亞信、矽創同漲超過半根停板。

鴻家軍表現亮眼，在科技日將登場前，電動車平台概念股先暖身，天鈺狂飆漲停，宜特大漲 7%，M31、威剛、乙盛 - KY、正達、立凱 - KY 勁揚 2%。

航運族群明年獲利恐驟降、甚至虧損，族群跳水下殺，長榮崩跌超過 8%，萬海、陽明同步跌逾 4%，台驊投控、新興、榮運等，跌幅都超過 3%。

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