〈貴金屬盤後〉美元美債殖利率回軟 黃金、白銀均上漲 

黃金、白銀期貨周一 (17 日) 雙雙上漲，中止連兩日下跌，即使美國聯準會 (Fed) 大幅升息的陰影仍在，但美元和美債殖利率拉回，仍讓黃金暫時鬆一口氣。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 15.10 美元或 0.9%，報每盎司 1664 美元。

雖然黃金周一反彈，但由於 Fed 預料會持續升息到 2023 年第 1 季，金價要持續回升的可能性不高。

AvaTrad 首席市場分析師 Naeem Aslam 說：「影響金價最大的力量是美元指數。Fed 顯然會繼續升息，目前沒有跡象顯示貨幣政策有任何放緩的跡象。」

美國周一公布，10 月紐約州製造業景氣指數下滑 7.6 點，報 - 9.1。數據公布後，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 1.1% 至 112.056，美國 10 年期公債殖利率也走軟。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說，整體而言，總經數據沒有帶來多少樂觀消息，但未來幾個月可能有轉機，因央行對他們的終點利率預測不再堅定，「這有利於黃金，尤其是在景氣下滑的時候。」

Erlam 預測，雖然一些交易員可能被金價跌破 9 月低點受到鼓舞，但預料金價可能在 1680 美元到 1700 美元之間遭遇阻力。

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