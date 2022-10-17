尿布回收變綠金 益鈞環科*-新19日戰略新板掛牌亮相

益鈞環科 *- 新 (6912-TW) 預計將於 10 月 19 日戰略新板掛牌，今 (17) 日召開登板前法說會，總經理秦錫鈞看好在長照趨勢下，廢棄尿布數量將大增，目前益鈞環科 * 為國內首家吸水性衛材處理廠，蘆竹新廠預計明年第三季投產，日產能將達 110 噸，占全台每日廢棄尿布產出量的 8%，投產後營收可望大幅拉升。

益鈞環科現階段主攻廢棄尿布等吸水性衛材回收，主要來自於尿布製造商瑕疵品、居家垃圾以及長照機構，秦錫鈞指出，國內每日廢棄尿布產出約 1300 噸，但尿布無法焚化，多數都遭焚化廠排除處理，隨著近年環保趨勢成形，廢棄尿布處理重要性也顯著提升。

秦錫鈞指出，透過清洗殺菌、破碎分解、原料還原再精製三大製程，將能使回收尿布製作成再生原料，包含塑膠、再生紙漿與 SAP，可應用於塑木、包裝袋、工業用紙、紙漿，以及止水帶等工業領域。

秦錫鈞表示，未來會有三大營收結構，包含循環再製，也會在回收端收取清運費用，並進一步藉由處理廢棄尿布加入碳權市場。

秦錫鈞強調，目前大園實驗工廠已在運作中，該廠透過與金百利克拉克合作，協助處理廢棄尿布，考量未來營運需求，已開始擴大產能，蘆竹廠預計明年第三季投產，屆時總日產能達 110 噸，營收也將明顯成長，未來產能利用率達 25-30% 以上 ，營運就能損益兩平。

秦錫鈞也透露未來布局計畫，未來 3 年內將在中南部設新廠，擴大國內市占率以及公司營運基礎，未來將擴大至海外市場，不排除前進日本，也考慮在當地進行碳權交易。

益鈞環科今年截至 9 月營收 32 萬元，目前累積虧損約 6000 萬元。