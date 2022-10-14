盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.06%報416.5元，成交2,754張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.06%，14日13:30報416.5元，成交2,754張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌13.2%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌11.88%。台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+252 張
  • 外資買賣超：+357 張
  • 投信買賣超：-91 張
  • 自營商買賣超：-14 張
  • 融資增減：-98 張
  • 融券增減：+22 張

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