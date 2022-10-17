盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.04%報69.7元，成交3,316張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.04%，17日12:15報69.7元，成交3,316張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌7.19%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌3.85%。櫃買指數下跌5.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,021 張
  • 外資買賣超：+2,083 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-64 張
  • 融資增減：+215 張
  • 融券增減：+5 張

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