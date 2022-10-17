盤中速報 - 高端疫苗(6547)急拉2.04%報69.7元，成交3,316張

高端疫苗(6547-TW)近5分K漲速2.04%，17日12:15報69.7元，成交3,316張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌7.19%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌3.85%。櫃買指數下跌5.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,021 張
- 外資買賣超：+2,083 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-64 張
- 融資增減：+215 張
- 融券增減：+5 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.08%
$12,408
原投組報酬率
+15.21%
$11,521
投組標的成分
40%
1760
20%
6104
20%
5258
10%
3047
10%