歐盟計畫限制用於發電的天然氣價格 但仍面臨分歧

在天然氣價格飆升之下，歐盟計畫提出臨時的改革建議，以限制用於發電的天然氣價格，但這類措施各國看法分歧，包括德國在內的一些國家，尚持懷疑態度。

歐盟周三 (12 日) 將於布拉格舉行能源部長會議，並將考慮已被西班牙和葡萄牙採用的模式，設定價格上限，使消費者避免價格飆漲的最嚴重衝擊。

不過，以德國、荷蘭為主的國家表態，任何此類措施都需要「非常仔細」地考慮，並確保國家之間責任分擔。根據德荷兩國提案，他們支持歐盟立即聯合購買天然氣，以阻止各國之間的競爭，以及更嚴格的減少需求目標。

媒體報導，德國及荷蘭提出的一系列計畫，重點是由歐盟各國聯合購買天然氣，以阻止個別國家在市場上出價過高。其他措施則包括，將天然氣需求減少目標提高，並使其具有約束力，並制定一個液化天然氣基準，與歐洲基準天然氣荷蘭 TTF 一起運作。

上周歐洲已經舉行過一次非正式峰會，但各國針對價格上限設定存在分歧，法國、義大利及波蘭等國支持設置上限，德國、丹麥、荷蘭等國反對。

隨著冬季的臨近，彌合這些分歧的時間已經所剩不多。能源專員 Kadri Simson 將在周三的會議上，向能源部長們展示更詳細的路線圖，這項計畫可能包括有關電力市場脫鉤的可能提案，以及天然氣採購措施。之後，歐盟領導人會在 10 月 20-21 日的峰會上討論這些建議。

諮詢公司 FleishmanHillard EU 的能源和氣候主管 Maximo Miccinilli 表示，他們需要在短時間內就建立共識。他們可以就天然氣與電力脫鉤的原則達成共識，如何落實，將需要時間來了解。

據一位了解此事的歐盟高級官員稱，當前朝著價格上限的建議邁進，但由於其複雜性，就更廣泛的上限達成協議將需要更長的時間。這項計畫的主要挑戰，是確保所有上限都足夠低，以壓低消費者和企業的價格，但又足夠高，以仍能吸引全球市場的天然氣供應。