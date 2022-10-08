歐盟拼10月下旬前敲定天然氣價格上限計畫 官員警告恐難達標

為了擺脫能源危機，歐盟正急於為天然氣價格上限籌備潛在方案，希望順利在兩周後的領袖峰會上達成共識，然而，有幾位外交官警告，歐盟設定的時程表不切實際，恐怕很難在時間內完成目標。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 周五 (7 日) 表示，將以先前致函各國領袖的信件作為藍圖，潛在方案包含聯合採購、與供應商就合理價格進行磋商，以及爭取天然氣和電價脫鉤。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 表示，各國領袖的目標是在兩周後的峰會上就具體計畫達成共識，尤其在歐洲政治共同體峰會登場後，各方對採取措施應對能源價格走高的看法越來越一致。

然而，因目前仍缺乏具體細節，部分國家警告歐盟必須盡快行動，否則地區凝聚力恐受重擊。幾位歐盟外交官則認為，歐盟目標定得太高，成員國很難趕在下一次峰會前就具體細節達成共識。

馮德萊恩最早 3 月就提出為天然氣價格設立上限的想法，花了 7 個月的時間才將想法納入討論框架，要如何讓緊急措施發揮作用，目前細節還很模糊，但她認為未來幾周仍將有所斬獲。

部分人士擔心，實施價格上限可能限制歐洲吸引亞洲、美國液化天然氣 (LNG) 進口的能力，這也是目前干擾詳細計畫成形的其中一項關鍵原因。

歐洲能源交易商聯盟 (European Federation of Energy Traders) 認為，實施價格上限可能導致能源危機惡化，因為最根本的問題是供應短缺，就算限制價格，問題也不會憑空消失。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 也是設定天然氣價格上限的批評者之一。他提出一項建議，即透過建立歐洲和亞洲買家聯盟來抑制價格飆升的情況。