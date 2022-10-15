〈熱門股〉面板雙虎減資新股上市 逆勢抗跌周漲逾16%

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今年雙雙辦理現金減資，新股 11 日正式掛牌上市，隨著近期品牌廠庫存降低、廠商仍持續減產下，電視面板價格可望在本季止跌落底，帶動面板雙虎新股本周逆勢抗跌，周漲幅各達逾 16.67%、17.22%。

不過面對產業景氣，面板雙虎高層雖然同聲已看見電視面板價格止跌訊號浮現，但整體需求端還要觀察，因此對營運仍相對審慎，友達總經理柯富仁說，今年年底旺季備貨效應並不顯著，將持續關注需求變化，群創總經理楊柱祥則說，產業築底氛圍已出現，傳統季節性需求仍在，量能持續升溫，但價格彈性不高，將確保財務穩健經營。

雙虎本周也陸續公布 9 月營收結果，雖然單月營運回溫，但第三季營收雙雙失守 500 億元大關，下探近年相對低點，友達第三季營收 497.32 億元，季減 20.9%、年減 49.8%，群創第三季營收則達 480.15 億元，季減 17.1%、年減 48.4%。

價格方面，市調機構集邦 TrendForce 日前公布 10 月上旬面板報價，主流尺寸電視面板價格均與上月底持平，集邦當時就預期，在廠商嚴控稼動率、需求轉強下，10 月 75 吋 (含) 以下電視面板價格將可望全面止跌，其中 32 吋電視面板需求轉強力道最為明顯，10 月將有機會上漲 1 美元。