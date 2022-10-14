半導體雙雄領軍多頭反攻 台股大漲317點收13128點 周線仍收黑

美股周四 (13 日) 上演逆轉秀、大漲收紅，激勵台股今 (14) 日同步跟漲，半導體雙雄重振旗鼓，吹響多頭號角，電子權值股以半導體族群為首，展開絕地大反攻，貨櫃三雄也回神助攻，指數開高走高，順利收復萬三，終場大漲 317.39 點，收 13128.12 點，成交值 2067.03 億元，不過周線仍收黑。

櫃買指數同樣開高走高，終場上漲 4.82 點，收 167.45 點，成交值 485.8 億元。上市櫃成交值合計 2552.83 億元。

半導體雙雄今日同步強彈，台積電法說會後利空出盡，市場解讀下調資本支出為半導體產業景氣落底訊號，強漲 4.3%，收在 412 元，重回 400 元大關，聯發科也開高走高，狂飆 7.54%，鴻海表現相對平淡、小漲 1.45% 作收。

在台積電領軍下，半導體族群全面慶賀，聯電大漲 6%，日月光投控勁揚近半根停板，大立光也大漲 3%；載板三雄在外資力挺下，股價衝鋒，欣興、南電、景碩同步叩關漲停。

貨櫃三雄也絕地大反攻，陽明、長榮、萬海同步飆漲超過半根停板，領軍族群走強，志信、新興、台驊投控漲幅都超過 6%。

鴻海科技日登場倒數，MIH 聯盟概念股齊聲歡騰，天鈺、立凱 - KY、宜特、凌陽、正達亮燈漲停，毅嘉、偉詮電、東陽、乙盛 - KY、旺宏、廣宇等，漲幅都超過 6%。