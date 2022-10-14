〈台幣〉台股大漲PK資金匯出力道 台幣維持小升格局

股匯雙漲，新台幣兌美元今 (14) 日開盤升 0.9 分，以 31.88 元開出，不過，在外資持續匯出下，新台幣一度又貶到觸及 31.91 元，但在台股大漲逾 300 點下，還是翻揚維持小升格局。

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 與核心 CPI 均高於預期，台積電法說釋出下修資本支出等重大負面訊息，因為利空出盡，美股、台指期夜盤、台積電 ADR 均大舉止跌反彈，道瓊狂飆超過 800 點，美股四大指數全數大漲超過 2%。

台股開盤上漲 212.98 點，飛越萬三、開在 13023.71 點，台積電勁揚超過 4% 下，加權指數開高走高，早盤漲逾 300 點，來到 13169.48 點。

雖然美國 9 月核心 CPI 年增率改寫 40 年新高，但傳出英國考慮大反轉其稅收政策，刺激英鎊和英債大漲，硬是把美元指數和美債殖利率壓了下去，多方伺機反撲，美元指數回落到 112 字頭。

亞幣部分，人民幣中間匯價反彈報 7.1088，以是連二升；日元貶到 32 年新低 147.67，隨後轉升，在 147 附近震盪；韓元也升至 1426.6 元。

台幣昨日小貶收在 31.889 元，為五年九個月新低後，今天一度續貶到 31.91 元，但因台股大漲，早盤轉升，不過盤中仍可見到資金匯出壓力的拉扯力道，使得新台幣匯價在平盤附近震盪。