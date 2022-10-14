中國9月核心CPI升0.6% 通膨壓力仍偏小

最新數據顯示，中國 9 月消費者物價指數（CPI）上升 2.8%，但核心 CPI 創下去年 3 月來最小增幅，顯示封控措施持續影響消費者支出。

中國國家統計局周五（14 日）發布的數據顯示，9 月 CPI 較去年同期攀升 2.8%，增幅比 8 月的 2.5% 大，寫下 2020 年 4 月以來最大增幅。不計食品與能源成本的核心 CPI，上升 0.6%，為 2021 年 3 月以來最小升幅。

上月生產者物價指數（PPI）升 0.9%，升幅比前月的 2.3% 小。這兩項數據的增幅均比預期小。

澳盛銀行（ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆說，核心 CPI 下降，經濟活動降溫，中國正進入通縮時代。

中國第 2 季經濟幾乎零成長，且經濟一直無法重現活力，原因包括「清零」政策、房市景氣低迷、出口動能疲弱。

不過，國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，9 月各地區、各部門持續統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，採取多種措施，全力做好重要民生商品保供穩價，居民消費市場運行整體平穩。

在 PPI 方面，董莉娟說，9 月國際原油等大宗商品價格繼續下降，中國部分產業需求回升，工業品價格走勢整體下行，但下行動能趨緩。

中國央行總裁易綱周四也在 20 國集團（G20）財長和央行總裁會議上說，中國物價水準「基本穩定」，且央行將增強穩健貨幣政策力道，為實體經濟提供更有力支持，重點支持基礎設施建設，支持金融機構核發製造業等重點領域設備更新改造貸款，並推動「保交樓」專項借款加快使用，促進房市平穩健康發展。