〈財報〉達美樂披薩上季業績參差 美國同店銷售額上升

達美樂披薩 (DPZ-US) 周四 (13 日) 公布的上季營收超過華爾街預期，但其獲利低於預期。

該公司表示，美國同店銷售額成長 2%。在新冠疫情初期，達美樂一直在努力滿足更高的需求，因人們大多待在家裡訂購外送食品。

該公司還表示，在第 3 季結束後，它將以 4110 萬美元的價格將亞利桑納州和猶他州的 114 家直營店出售給了其加盟商。該公司表示，預計第 4 季將因此獲得交易收益。

達美樂股價在周四盤前交易中上漲超過 5% 。

達美樂 CEO 韋納 (Russell Weiner) 在財報聲明中說，「我對第 3 季的表現和連續改進感到鼓舞。」

根據 Refinitiv 的數據，這家披薩公司的表現與華爾街的估計相比如下：

●調整後每股獲利 2.79 美元，低於預期的 2.97 美元

●營收 10.7 億美元，略高於預期的 10.6 億美元

在海外市場方面，該公司表示，剔除外匯匯率影響後，第 3 季同店銷售額下降 1.8%。

截至 9 月 11 日當季，淨利從一年前的 1.204 億美元或每股 3.24 美元降至 1.005 億美元或每股 2.79 美元。達美樂將下降主因歸咎於所得稅準備金增加和營運收入減少。

達美樂受到成本上升和外送司機持續短缺的影響，削弱了銷售。這家位於密西根州安娜堡的公司股價周三 (12 日) 觸及 52 周低點，交易價格為每股 299.41 美元。它去年交易價格曾高達 567 美元。