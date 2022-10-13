〈中碳法說〉搭全球電芯廠擴廠順風車 明年電池負極材料出貨成長5成

電池負極材料大廠中碳 (1723-TW) 今 (13) 日召開法說會，公司指出，電池材料需求仍強勁，今年負極材料出貨量將滿載，明年將再成長 5 成，另外，手上客戶涵蓋歐美，也有其他客戶赴美設廠，將可搭上這波全球電芯廠大擴廠潮順風車。

中碳表示，碳材料業務 9 月已由虧轉盈，其中介相石墨碳微球 (負極材料) 今年以來出貨 1494 噸，年增 112%，目前仍供不應求，且已尋找代工廠擴大出貨量，預計年底、明年第一季起出貨量將進一步成長。

中碳指出，負極材料出貨量持續提升，將帶動明年碳材料營收比重突破雙位數，未來也將提高碳材料毛利率，至於找代工廠擴大出貨，還需要時間思考。

中碳將軟瀝青製作成介相碳微球 (生球)，經過碳化、石墨化兩道工序後，製造出電池負極材料使用的介相石墨碳微球 (熟球)，現階段屏南廠負極材料年產能 2000 噸，碳化已新增產能 2000 噸，但石墨化新產線 2024 年才會上線，屆時才能擴大負極材料產能。

另一方面，中碳化合物半導體布局也如火如荼進行中，公司表示，已向國內碳化矽長晶廠商小量提供產品，多為長晶爐周圍零件，預計中碳石墨純化爐明年第一季完工後，第二季將能開始出貨長晶用石墨坩堝與碳化矽碳粉。

中碳純化爐完工後，可將石墨純度提升至 5 個 N、符合晶圓廠規格，目前碳化矽長晶坩堝、碳粉原料皆來自國外廠商，隨著中碳技術開發逐步發酵，加上半導體材料在地化，未來可望成為國內主要供應商。