盤中速報 - 明基材(8215)股價急跌至25.9元，跌幅達7%

明基材(8215-TW)13日12:47股價下跌1.95元，報25.9元，跌幅7%，成交1,269張。
明基材(8215-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電腦及週邊設備製造業。其他化學材料製造業。醫療產品製造業。
近5日股價下跌3.3%，台灣加權指數下跌5.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-238 張
- 外資買賣超：-234 張
- 投信買賣超：-13 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：+84 張
- 融券增減：-105 張
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