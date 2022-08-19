〈焦點股〉群創重返季線飆漲停 領軍友達、彩晶大漲逾5%

面板大廠群創 (3481-TW) 法說釋出最新營運展望，雖然下修第三季出貨量，但看好價格在產品組合調整下，可望持穩，加上近期中國限電有助產業供需趨於和緩，今 (19) 日股價強勢表態，不僅站回季線，更一度飆上漲停價位，激勵友達 (2409-TW)、彩晶 (6116-TW) 等同步大漲超過半根停板。

群創早盤開高走高，午盤前成交量已突破十萬張，最高攻上 12.45 元漲停價位，收復季線，友達、彩晶同樣在買盤簇擁下，午盤前漲幅擴大至半根停板之上，此外，凌巨 (8105-TW)、上游偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW)、力特 (3051-TW) 等也都有 2% 以上漲幅。

面對近期中國多省實施限電，群創認為，將有助整體供給趨於緩和，後續若國際通膨、氣溫變化對產業持續帶來正面助益，預期年底將是此波產業景氣循環的底部，明年初開始朝正向發展，且電視、筆電 IT 終端庫存年底也可望恢復健康水位。

不過，群創短期營運仍受大環境衝擊，將視市場狀況調整產線稼動率，估本季產能利用率將下滑至 5-7 成，並下修出貨展望，大尺寸面板出貨量從原持平調整成季減 11-13%，價格則受惠產品組合改善，平均單價 (ASP) 季減幅將較原先預估收斂。

友達同樣考量品牌廠優先去化庫存效應，對本季營運保守，估第三季面板總出貨面積將季減 14-16%，產品平均單價則在產品組合優化下，力拚與上季相當，至於彩晶則預期在產品、客戶較為分散下，下半年產能稼動率仍將維持在 9 成以上。