維穩！北京傳下令中共「二十大」登場前 禁拋售股票

兩名知情人士透露，中國證券監管機關最近通知一些基金經理人和券商，在下月中共「二十大」登場前，避免大規模拋售股票，以避免市場大幅波動。

路透報導，不願具名消息人士表示，上海與深圳證交所透過「窗口指導」提出口頭指示，「要求基金操盤手和券商避免出現異常交易，包括大規模買賣，基本上這是一個穩定市場的指令」。「窗口指導」是一種非正式、沒有書面文件的政策指示。

另一名買方知情人士說，他們也收到通知，並直言「這在政治上很敏感」。上海與深圳證交所並未立即回覆置評請求。

上海一名共同基金業者法遵主管則說，未收到上述「窗口指導」指示，但他認為在「二十大」前協助市場穩定，是基金經理人的「天然責任」。

消息人士透露，在市場波動與重要會議期間，「窗口指導」是北京穩定市場的常規做法。今年 4 月中國股市加速下跌時，監管機關也曾要求部分共同基金不要淨賣出股票。

「二十大」將在 10 月 16 日揭幕，閉幕隔天，習近平預料將再度被授予中央總書記和中央軍委主席職務。

外界並預料他將在明年 3 月「兩會」期間，再度被選為國家主席。習近平在 2018 年修憲，取消國家主席任期限制。

7 月下旬，上海證交所宣示在中共舉行「二十大」前，要保持市場穩定，並「堅決」防止資本市場大幅、劇烈波動。

中國滬深 300 指數本月來約下跌 6%，今年來累跌逾 20%。新冠肺炎疫情、房市危機、地緣政治緊張局勢，均降低投資人承擔風險的意願。