〈能源盤後〉IMF下調全球經濟前景 激發經濟衰退擔憂 中國疫情反彈 原油連2跌

原油期貨周二 (11 日) 連續第二日收低， 回吐上周因 OPEC + 同意削減原油產量後帶來的部分漲幅，因國際貨幣基金組織 (IMF) 下調 2023 年全球經濟前景，加劇大眾對經濟衰退的擔憂。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.78 美元或近 2%，收每桶 89.35 美元，為最近月 WTI 原油期貨價格自 上周四以來最低收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.90 美元或 2%，收每桶 94.29 美元。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.6273 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 3.9308 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.5%，收每百萬 Btu 6.596 美元。

市場推動力

StoneX 堪薩斯城能源團隊周二表示，石油價格下跌係因「對經濟衰退的擔憂移轉了市場對供應緊繃的焦點」。

國際貨幣基金組織 (IMF) 周二下調對 2023 年全球經濟的展望，預期明年全球經濟可能僅成長 2.7%，較 7 月時預估的 2.9% 成長率縮減，其理由是經濟面臨一連串威脅，包括俄烏戰爭、曠日彌久的通膨壓力、懲罰性利率以及全球新冠疫情大流行後揮之不去的影響。

與此同時，StoneX 的堪薩斯城能源團隊指出，中國十一長假後，本周確診率升至 8 月以來最高，上海也因確診病例突增而多間學校停課、迪士尼樂園即日起縮減或暫停部分花車遊行表演。中國新冠疫情反彈，激起市場擔憂中國能源需求放緩。

OPEC + 上周同意自 11 月起減產 200 萬桶 / 日，激勵油價自 8 個月低點反彈，但因許多生產國的產量事實上已低於目標，所以預計實際減產幅度僅約 100 萬桶 / 日。

S&P Global Commodity Insights 周二發布的普氏調查顯示，OPEC+ 9 月原油產量增加 17 萬桶 / 日，達到該集團自 2020 年 4 月以來的最高水準。然而，OPEC + 配額與實際產量之間的差距仍約 360 萬桶 / 日，與 8 月大致相同。

周二投資者風險胃口受創，油價依舊疲弱，係因英國公債市場動盪，英國央行須進一步干預，市場預期美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行積極升息的舉措恐引發全球經濟急遽放緩。

德國商銀分析師寫道，OPEC + 的決議凸顯現貨市場的緊繃，應有助於支撐原油價格，「但有鑑於美國急遽升息、歐洲能源危機升級，以及中國仍對新冠疫情採清零政策，這恐令油價難以大漲。」

德國商銀認為，「交易廊道」接近當前水準，並將今年底 Brent 原油價格預期自每桶 90 美元調升至 95 美元，2023 年底 Brent 原油價格預期自每桶 95 美元調升至 100 美元，主要因供應預期短缺，以及庫存水準持續處於低位。